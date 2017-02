Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Milan: "Non capita tutti gli anni di battere il Milan. E' una grande vittoria, di prestigio, che aggiunge linfa ad una squadra giovane che vuole crescere. Oggi ci hanno costretto a fare una partita diversa, i rossoneri hanno cambiato sistematicamente fronte d'attacco e noi non riuscivamo ad assorbire sulle fasce. Hanno grande merito in palleggio, ma noi dietro abbiamo fatto una gara di qualità. C'è stato dispendio di energie, ma non ci siamo disuniti: abbiamo concesso qualcosa e poi i nostri sostituti sono stati bravi. Muriel è forte perché imprevedibile nell'uno contro uno. Il futuro dipende da lui e non da me, dipende quali ambizioni ha".



In estate era stato vicino al Milan: oggi Galliani le ha fatto i complimmenti?

“Sì, ma si fanno anche tante chiacchiere. Ringrazio di cuore Galliani, c'è una grande stima reciproca. Se mi stufa essere solo accostato alle big? Sono opportunità, non delusioni".