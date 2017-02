La Sampdoria va a Palermo per la sfida con i rosanero. Il tecnico Marco Giampaolo rivela le sue sensazioni sulla sfida nella consueta conferenza stampa: "Il Palermo probabilmente deve vincere per ambire ad una salvezza per ora un po' lontana. La Samp vuole migliorare la sua posizione di classifica. Sono fiducioso perchè la settimana è stata di un buon livello. Lopez lo ricordo con grande affetto. E' stato il mio capitano. Aveva una buona leadership, rapido sul piano della reattività muscolare e intelligente. Noi dobbiamo andare a Palermo e giocare la nostra partita bene. Bisogna avere le ambizioni giuste senza essere presuntuosi. Mi aspetto che la squadra faccia bene. E' stata una delle migliori settimane dell'ultimo periodo. Cambierò qualcosa perchè voglio tenere alta l'attenzione di tutti. Cambiare qualcosa significa creare stimoli e competizione fra di loro per non consolidare le gerarchie. Da qui alla fine ci sono 13 partite dove a seconda della partita cambierò.



Fernandes? Devo dare una mano alla Samp e la Samp è composta dai nostri calciatori. Quando loro mi danno disponibilità sono tutti miei campioni. Un calciatore lo taglio quando non ha le capacità di appartenenza, ma quando tutti mi dimostrano spirito e dedizione non scarico nessuno.



In linea di massima lo mantengo le coppie: Barreto-Linetty e Djuricic-Praet. Poi ci possono essere partite in cui potrò provare una soluzione piuttosto che un'altra. Djuricic è un bel profilo e gioca. Ha lavorato seriamente e penso che abbia stoffa. Cigarini? Gioca. Ha avuto la sfortuna, o la fortuna per la Samp, di trovare un ragazzo che ha fatto bene fin da subito. Anche lui lo riconosce però si allena bene".



Quagliarella è un professionista esemplare. Potrebbe, come dire, gestire il suo fine carriera e invece non lo fa perchè non arretra di un centimetro e gli va riconosciuto. Sono esempi di professionalità come Palombo".