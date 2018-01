Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una bella Samp, frizzante, leggera, mi è piaciuta molto, ho rivisto la mia squadra, partita mai in discussione nei contenuti. Quagliarella ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore, ha grande autostima, sa come muoversi, quando e come smarcarsi, come dare la palla. Questo è frutto della sua esperienza, delle grandissime partite giocate nella sua carriera, è chiaro che deve avere una buona condizione fisica ma corre come un ragazzino. Serviva la pausa? Probabilmente sì, avevamo bisogno di leggerezza, di giocare per divertirci e divertire, ultimamente invece la squadra giocava con qualche preoccupazione di troppo, quindi ho detto ai ragazzi: 'Divertitevi, giochiamo gara dopo gara, se non ci divertiamo non possiamo giocare un calcio leggero".