L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan: "Abbiamo incontrato il Milan nel suo momento migliore. Loro sono forti, hanno grande tecnica e grandi palleggiatori e paradossalmente l’assenza di Kessiè gli ha dato possibilità di avere un centrocampo con più qualità. Sono in salute, giocavano in casa e hanno fatto una grande partita. Forse potevamo fare meglio davanti ma non posso rimproverare nulla ai miei. Potevamo fare meglio sul paino del palleggio e su quella della finalizzazione ma il Milan ha vinto meritatamente. Tecnicamente sono molto forti e la tecnica vince sempre sull’aspetto fisico, in generale. L’allievo Gattuso ha battuto il maestro Giampaolo? Sono i calciatori che fanno la differenza, non gli allenatori. Non possiamo paragonarci al Milan, i budget sono diversi ma ce la stiamo giocando con loro in questo momento e siamo orgogliosi. Il Milan avrebbe dovuto fare un altro campionato dall’inizio ma noi ce la giocheremo fino alla fine. Quali sono le rivali per l’Europa League? Noi continueremo a fare la nostra corsa e chi sarà più bravo arriverà primo. E’ mancato l’apporto di Quagliarella? Siamo venuti meno nel reparto offensivo ma tutti hanno avuto difficoltà, non solo Quagliarella, anche Zapata e Ramirez. Ma ripeto, sono stati molto bravi i giocatori del Milan. Dobbiamo archiviare questa gara, è inutile stare a raccontarcela, sono stati più bravi di noi. Zapata arrabbiato per il cambio? E io un po’ di più. Io lo capisco che potesse essere deluso ma ci chiariremo. Ci sta non giocare bene ma il rispetto lo si deve a tutti e in quell’occasione ha sbagliato"