Emergenza Sampdoria per quanto riguarda la linea difensiva blucerchiata. Contro la Juventus allo Stadium non ci saranno i due terzini titolari. Da una parte mancherà Murru, la cui lesione al legamento del ginocchio destro sembra meno preoccupante di quanto inizialmente previsto, ma che comunque sarà costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco a lungo. A destra invece la Samp dovrà fare a meno di Bartosz Bereszynski, squalificato e comunque non al meglio per i problemi fisici accusate nelle scorse settimane. Anche ieri il terzino polacco si è sottoposto a terapie per guarire definitivamente i fastidi muscolari alla parte alta della coscia.



Sulla corsia mancina Giampaolo ha già pronte le alternative a Murru: la maglia da titolare se la giocano Regini - in vantaggio - e Strinic, uscito dai radar del tecnico ormai da qualche mese. Sul versante opposto invece la scelta è obbligata: l'unico che può ricoprire il ruolo è Jacopo Sala. Secondo Il Secolo XIX Giampaolo starebbe studiando anche una soluzione di emergenza, magari da adottare a partita in corso. Come terzino destro infatti il tecnico doriano sta impostando Edgar Barreto, che era già stato approvato in quel ruolo contro il Crotone e pure durante Samp - Inter.