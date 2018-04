Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match perso sul campo della Juventus: "Penso che la Juve avrebbe marcato le differenze nei primi minuti. Io penso che sul primo gol loro si poteva anche fischiare fallo per noi perché Dybala blocca la palla con la mano per battere il calcio di punizione, ci stava il fallo di mano ma non abbiamo perso per questo. Mi sarebbe piaciuto rimanere in partita più a lungo. Una squadra come la Juve ha tanti giocatori da poter schierare. In panchina avevano 3/4 giocatori un grado di spostare gli equilibri. Ne avesse avuto bisogno Allegri li avrebbe usati. La Juve non concede troppo di più. Il poco che ti concedono lo devi capitalizzare. Juve su Praet? Stasera è stato discreto, può fare molto meglio. Ha motore e personalità ma può fare meglio. Il livello con cui deve confrontarsi è quello di stasera. Ha gambe e testa per stare a grandi livelli".