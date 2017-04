Cresce l'attesa attorno a Patrik Schick. Questa sera il centravanti della Sampdoria partirà titolare nell'occasione forse più suggestiva: a Milano, contro l'Inter, nella Scala del calcio.



I riflettori saranno tutti puntati sull'attaccante ceco, che aspetta da tempo l'occasione giusta per diventare protagonista dal primo minuto in Serie A. Marco Giampaolo, da ottimo coltivatore di talenti e da conoscitore delle dinamiche del mondo del calcio, ha provato a smorzare la risonanza mediatica attorno al calciatore, pur fidandosi delle qualità del suo giocatore: "Più basse sono le aspettative e meglio è, soprattutto per lui" ha detto a Sky Sport. "Ma ha dimostrato di essere un giocatore freddo e funzionale. Deve continuare a giocare come ha sempre fatto, sarà l'occasione per lui di giocare partite intere e dall'inizio".



Un'investitura importante, per un giocatore che questa sera, tra campo e mercato, fronteggia il suo destino. La condizione fisica è pienamente recuperata, da giorni lavora con il gruppo: starà a lui dimostrare di avere già raggiunto la maturità necessaria per affrontare partite del genere.