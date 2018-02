Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona: "Era una partita rognosa, dopo 10 minuti avevamo già tirato in porta tre volte. Ma non ho avuto mai la sensazione di poter soffrire, poteva subentrare la paura della beffa per non essere riusciti a fare gol. I ragazzi hanno fatto molto bene, era una pratica da dover portare a casa. Zapata punito dopo l'occasione fallita? No no, dovevo già cambiarlo, ho solo tardato un po'. Deve star sereno, può capitare di essere meno brillanti, ma lui resta un valore aggiunto. Anzi, se il calciatore viene fischiato non lo sostituisco mai e lui peraltro è uscito dagli applausi".