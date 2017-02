Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Ci piacerebbe dare continuità agli ultimi risultati. La partita col Cagliari sarà più difficile rispetto all'ultima perchè ci sono aspettative diverse, l'avversario vorrà dimostrare di fare bene anche in trasferta. Cagliari bestia nera? Non credo a queste cose. Come le statistiche, queste cose vengono smentite. Tutto va contestualizzato. La partita in sé ha delle difficoltà perchè il Cagliari lo abbiamo affrontato sia in campionato che in Coppa. La striscia positiva non incide perchè poi penso a giocarmi questa partita al meglio. Vincere tante partite non è semplice, ma ci proveremo. Abbiamo la serenità giusta per giocare partite di un certo tipo, abbiamo una condizione mentale buona per provarci. La rosa del Cagliari è competitiva perchè in avanti sono molto bravi. A centrocampo ci sono giocatori che hanno giocato in squadre importanti, non mi fido. Prima della gara contro il Bologna ho detto che non mi fidavo, ora lo ripeto. Schick? L'ho visto come sempre, tranquillo e sereno. Poi le situazioni di mercato interessano al club. Il recupero di Barreto è molto importante. Li vorrei sempre tutti per poter scegliere i migliori. Djuricic? Lo possiamo collocare in tanti posti del campo. Se io voglio che la mia squadra giochi a calcio lo abbasso di dieci metri. Se voglio che la squadra giochi sulle palle alte lo sposto in alto. Per le qualità che ha, penso che possa diventare un'ottima mezzala. Questo non vuol dire che non possa giocare trequartista. Ha dribbling, la sua è una buona crescita. Se lo abbiamo riscattato è perché riteniamo possa essere un giocatore importante per noi. Bruno Fernandes in calo? Fa cose che gli altri non vedono, è un valore. Poi è un calciatore che esprime sempre qualità. Quando deve esprimere quantità è meno appariscente".