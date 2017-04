Alla vigilia della sfida tra la sua Sampdoria e il Sassuolo, Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa: "Questa è una partita che potrebbe avere poco significato da entrambe le parti, quindi bisogna continuare a fare valutazioni e verifiche in queste partite su quello che è il nostro organico, siccome tra un mese e venti giorni parleremo di quelli che sono le possibilità di migliorarlo. Queste sono partite che dal mio punto di vista sono importanti per arricchire le valutazioni di organico e calciatori. Parlo di concentrazione, di salto qualitativo mentale: significa, ad esempio, che l’ultima partita giocata contro la Fiorentina la squadra l’ha giocata alla stragrande perchè aveva davanti un avversario che voleva vincere per restare attaccata alle altre squadre. L’atteggiamento mentale della Sampdoria è stato di struttura di contenuti, le partite per questo sono importanti".



SOGNO EUROPA - "Dodò è migliorato negli allenamenti. Io ho due terzini di ruolo e un centrale prestato a ruolo di terzino: laddove ho rilevato che ci fossero miglioramenti ho cercato di spingere in quella decisione. Regini ha fatto la maggior parte del campionato, giocando bene e essendo un giocatore affidabile, però non mi fermo solo a quelle valutazioni, vedo se ci sono margini per Dodò e anche per Pavlovic. Il Sassuolo nell’efficienza piena del suo organico è molto forte. È stato sfortunato, ha pagato i tanti infortuni, è una squadra veramente importante con valori individuali di livello che giocano insieme da tanti anni. È stata una stagione sfortunata la loro, ma al completo è una di quelle squadre che si è guadagnata i risultati che ha ottenuto. Sono veloci, forti, restano una squadra che va rispettata. È forte di tante conoscenze. Per entrare in Europa League qualcuno davanti deve sbagliare e tu devi essere dietro e pronto. Io penso a essere concreto, non vedo fumo e non racconto storie: io voglio serietà, impegno e dedizione".