Oggi pomeriggio Marco Giampaolo tornerà regolarmente al Mugnaini di Bogliasco: troppo importante preparare al meglio la sfida che vale una stagione, troppo forte il richiamo della Sampdoria per il tecnico doriano. Eppure, negli ultimi due giorni, il mister blucerchiato è stato costretto a disertare il centro sportivo. Dopo i dolori accusanti nel corso del match con il Chievo, l'allenatore è stato costretto a sottoporsi ad un piccolo intervento per un problema legato ai calcoli renali. Ieri, nella tarda mattinata, Giampaolo è stato dimesso ma i medici gli hanno consigliato di non raggiungere il Mugnaini per la seduta pomeridiana di lavoro.



Nonostante ciò però l'ex tecnico dell'Empoli non ha voluto perdere neppure un minuto: secondo l'edizione genovese de La Repubblica, Giampaolo avrebbe trascorso il pomeriggio visionando le partite del Genoa, e potrebbe addirittura riuscire a rivedere tutto il campionato rossoblù sino ad oggi. Giampaolo però si è focalizzato anche sul campo. Per due volte i suoi collaboratori lo hanno raggiunto a casa, dopo la seduta mattutina e pure dopo quella pomeridiana, muniti di immagini degli allenamenti, dati e relazioni. Oggi pomeriggio comunque l'allenatore blucerchiato potrà osservare i suoi giocatori dal campo, e si entrerà nel vivo della preparazione in vista di sabato.