Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla sfida col Torino: "Loro sono una squadra forte nell'individualità, ha perso solo quattro partite. È una squadra di qualità, non so con quale sistema di gioco verrà a giocare qui Mazzarri. I miei giocatori hanno comunque le capacità per trovare le contromisure giuste. La formazione? Ho diversi dubbi legati all'ottima condizione di tutti, ma sono contento. Cercherò di sbagliare meno possibile, ma Quagliarella e Strinic sono recuperati. Il mercato? Il mio auspicio era che non si vendesse nessuno e così è stato, eccetto Puggioni. Puggioni ha contribuito a tracciare la via, è stato un professionista straordinario e quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre bene. Il fatto che non sia andato via nessuno per motivi di natura economica è stato positivo".