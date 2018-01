Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla in conferenza stampa prima della sfida contro la Roma: "Prima di Sampdoria-Fiorentina avevo chiesto di praticare un calcio leggero, senza porsi obiettivi e dovremo fare così anche domani. Le vittorie aiutano ad essere più leggero, al contrario quando si è reduci da scarsi risultati è più difficile esserlo. Quagliarella? Si è sottoposto a visite e cure, domani mattina avremo ancora un allenamento e potremo fare un punto più preciso sulle sue condizioni. Per quanto riguarda la formazione sono ancora in alto mare, ma sicuramente giocheremo in undici contro altri undici. Roma senza Dzeko? Non so se ci sarà Dzeko, ma i giallorossi hanno un organico di altissimo livello e sanno gestire queste situazioni. La squadra di Di Francesco gioca un calcio europeo, che vuole avere il pallino del gioco e sa giocare con coraggio. Affronteremo una squadra che non aspetta, che non gestisce i momenti e il tutto viene esaltato dalle qualità tecniche e fisiche dei singoli. Schick è un calciatore forte, che ha le qualità per diventare uno tra gli attaccanti più forti d'Europa: ha personalità, non ha paura di sbagliare. La squadra viene sempre prima del calciatore e molte volte il calciatore può essere penalizzato dall'esigenze della squadra: Patrik resta un calciatore forte. Rischio stanchezza? Entrambe abbiamo giocato domenica scorsa, rigiochiamo domani e poi nuovamente contro domenica prossima: partiamo alla pari, la cosa più importante è il recupero tra una gara e l'altra. Dovremo giocare con personalità, giocando insieme e ordinata, senza disperdere energie fisiche praticando un calcio diverso rispetto a quello che siamo abituati a fare".