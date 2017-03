L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus. Ecco le sue sensazioni per la gara di domani: "La scooterata dei tifosi? Questa mattina c'è stata una bella testimonianza di affetto e sostegno come loro hanno saputo fare. Questo rapporto di vicinanza e sostegno per me è stato sempre un valore aggiunto. Per quanto riguarda la partita, domani per essere competitivi e non evidenziare il gap abbiamo bisogno soprattutto di loro. La squadra dovrà essere brava a farsi spingere ancora di più. La squadra in questo girone di ritorno ha fatto buoni risultati, ma dobbiamo giocare ancora 10 partite. Dobbiamo esser capaci di sostenere ed essere più fedeli a questo tipo di cammino. Dobbiamo stare su questo trend. Cambiamento? Avrei detto che li avrei fatti ruotare in funzione della partita. Mi auguro che possano continuare a migliorare anche chi ha giocato meno. Fino ad oggi il gruppo si è allenato bene per crearsi pezzetti di credibilità. La formazione che schiererò domani sarà competitiva in funzione della partita".



'SI SCANSANO' - "Penso di averlo chiarito questo concetto. Non bisognava trovare giustificazioni alla nostra sconfitta. La Juventus è in serie positiva da tantissime partite fra coppe e campionato. Se ci siamo spostati noi come partita vuole dire che dopo c'è stato un esodo di massa. Io dovevo gestire i tre impegni in una settimana".



"Juve testa al Barcellona? No, la Juventus è la Juventus perchè non ha mai avuto questi problemi. I bianconeri non conoscono cali di tensione, rendimento e gestione. E' una squadra cinica, feroce, cannibale. Si presenterà a Genova con la migliore formazione".