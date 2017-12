Una vigilia con qualche dubbio di formazione, e tante motivazioni per ripartire dopo la sconfitta di Napoli. L'obiettivo per la Sampdoria di Marco Giampaolo è quello di riprendere il ruolino di marcia che sino ad un mese fa aveva issato i blucerchiati al rango di sorpresa del campionato. Le sensazioni per il tecnico doriano sono comunque buone: "Valuto giornalmente la squadra e la qualità degli allenamenti è sempre molto alta" ha detto Giampaolo in conferenza stampa. "La partita poi emette un verdetto e vado ad analizzarla in maniera molto critica perché sono esigente. I miei ragazzi hanno la possibilità di rimanere nelle posizioni nobili della classifica fino al termine del campionato. Chiedo loro di dare il massimo, ma con grande serenità e gioia. Contro la Spal serve giocare una grande partita che, poi, 99 volte su 100 è sinonimo di vittoria e sono fiducioso che questo accada".



Giampaolo è stato anche piuttosto criptico in merito alle condizioni di Duvan Zapata, che si è allenato a parte per tutta la settimana: "Non so se ce la farà, ma nel caso non so ancora chi prenderà il suo posto". Più fiducia per quanto riguarda Linetty: "Si è allenato con noi per tutta la settimana ed è convocato, per noi è un giocatore molto importante. L’avversario è neopromosso, ma ha messo in difficoltà diverse squadre in questa prima parte di campionato. Una formazione fisica con un bel parco attaccanti. Ho grande rispetto per l’avversario, ma allo stesso tempo nutro molta fiducia nella mia squadra e prima degli altri guardo a noi stessi".



Giampaolo ha approfittato della conferenza stampa di oggi per fugare le voci in merito al suo futuro: "Il bilancio personale lo farò quando finirà la mia avventura qui e spero che questo avvenga il più tardi possibile. Ho un forte senso di appartenenza, spero di poter continuare a migliorare qui". Il tecnico non vuole neppure entrare nei dettagli del mercato: "Migliorare a gennaio è difficile. Puoi cedere qualche elemento scontento e portare dentro qualcuno per rimpiazzarlo, altrimenti questa rosa è già competitiva. Viviani? È uno specialista dei calci piazzati, ha ottime qualità balistiche e dovremo essere bravi a contrastarlo".



Il tecnico è molto fiducioso in vista della gara di domani: "Questa squadra segna molto di più rispetto all’anno scorso, probabilmente subisce qualche gol di troppo, ma l’organico è più o meno lo stesso. Commettiamo ancora alcuni errori, come in occasione della trasferta di Napoli, per eccesso di autostima e questa è una mentalità giusta. Dobbiamo essere bravi con accorgimenti preventivi per rendere la vita più difficile per l’avversario di turno - conclude Giampaolo - e lo abbiamo fatto anche questa settimana".