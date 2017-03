Dopo il 3-1 della sua Sampdoria al Pescara, Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport: "Questo è il nostro sesto risultato utile consecutivo. La squadra sta bene ed è riuscita a vincere una partita complicata stasera, la gara col Pescara è stata propedeutica a quella di sabato con il Genoa. Ci arriveremo bene dal punto di vista fisico e mentale. Stiamo lavorando a soluzioni alternative di gioco, pur mantenendo la nostra identità. Oggi non era facile scardinare la difesa del Pescara, siamo stati pazienti e abili nel far girare la palla con lucidità. Quale attaccante è più invidiato dalle altre? Probabilmente tutti e tre. Muriel è sempre molto pericoloso, Quagliarella stasera ha fatto una partita completa, Schick respira il gol. Siamo contenti di averli. La salvezza del Pescara? Credo sia difficile. E' molto in ritardo e ha tanti punti da recuperare, anche se questa sera ho visto una squadra tutt'altro che rassegnata. Samp in Europa? Le squadre che lottano per questo obiettivo sono nettamente più forti di noi. Abbiamo giovani bravi, è vero, ma dobbiamo pensare a migliorare la nostra classifica. Ho chiesto ai miei calciatori di rendere ottimo un campionato buono".