Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter: "Le critiche dopo Crotone? Fanno parte del mestiere, bisogna saperle accettare per questo. Infastidiscono solo quando toccano il piano della professionalità, domenica però ce le siamo meritate. Possiamo anche inciampare, ma bisogna crescere, in particolare in questo tipo di partite. Devo però prendere le difese della mia squadra: in 70 partite su questa panchina i ragazzi mi hanno dato molte soddisfazioni. Il riscatto va cercato nelle prestazioni. Strinic? Aveva un problema fisico e ho dovuto toglierlo dalla squadra. Da allora ha perso sicurezze e serenità, anche per via del mercato. Se riconquista attivazione mentale e condizione fisica lo terrò in considerazione. Per adesso è una scelta tecnica, ora gioca Murru. Gli infortunati? Viviano è un animale da partita e domani ci sarà. Ok anche Bereszynski, l'unico assente sarà Sala, oltre allo squalificato Linetty. L'Inter è una squadra forte che in panchina ha uno dei migliori allenatori d'Europa. Però se è una gara difficile per noi, lo sarà anche per loro, nessuno può permettersi di perdere".