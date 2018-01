Mercato bloccato, in entrate e in uscita: la Sampdoria a gennaio non vuole concludere operazioni nè in un senso nè in un altro. I blucerchiati hanno recentemente chiuso all'arrivo di Giaccherini, e ora sono intenzionati a trattenere a Genova anche Gianluca Caprari.



Il numero 9 doriano era entrato prepotentemente nel mirino del Sassuolo, alla ricerca di un eventuale sostituto per Politano. Secondo gianlucadimarzio.com la Samp non avrebbe intenzione di mettere sul mercato il giocatore, a meno che dai neroverdi non arrivi una proposta da circa 12 milioni di euro. Una cifra del genere consentirebbe al Doria di rientrare dall'investimento fatto in estate per l'attaccante, coinvolto nell'operazione Skriniar e valutato proprio 12 milioni da Samp e Inter.



Se il Sassuolo decidesse di reinvestire parte di quanto incassato per Politano su Caprari, agli emiliani occorrerebbe comunque anche l'assenso dell'ex punta del Pescara, in questo momento non così scontato.