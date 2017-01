La Sampdoria è alle prese con la situazione legata ad Ante Budimir. L'attaccante croato è in uscita dal club blucerchiato, non avendo ancora trovato spazio nelle gerarchie di Giampaolo. Una delle società maggiormente interessate al giocatore era il Pescara, che ieri ha incontrato la Samp a Milano per parlare proprio del destino dell'attaccante.



Il summit ha visto protagonisti il ds abruzzese Leone e Daniele Pradè, ma l'esito della riunione sembra essere negativo. Budimir piace ai biancoazzurri, scrive Il Secolo XIX, che però avrebbero bisogno del giocatore subito, mentre la Samp lo vorrebbe prestare soltanto dopo aver trovato un' alternativa. A questo punto il Pescara potrebbe accelerare su un altro profilo, facendo tramontare l'operazione Budimir con la Samp.



Per il centravanti si potrebbero aprire così nuove possibilità: Bologna - la meta preferita - Crotone e Chievo. In alternativa, Budimir potrebbe anche rimanere a Genova. Giampaolo non ha un altro attaccante con le sue caratteristiche in rosa, e potrebbe decidere di trattenerlo a gennaio.