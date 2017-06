La Sampdoria deve puntellare il reparto arretrato. In particolare, i blucerchiati necessitano di rinforzi sulle corsie, e l'ultimo profilo in ordine di tempo entrato nel radar doriano è quello di Vincent Laurini, dell'Empoli.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini starebbero seguendo il terzino destro classe 1989, e potrebbe approfittare della retrocessione del club azzurro per ottenere una cessione a cifre relativamente contenute. Laurini, francese di Thionville, è in Italia dal 2008. Dopo un'esperienza con il Fossombrone, e dopo due stagioni con il Carpi, è approdato nel 2012-2013 alla corte del patron Corsi. In questa stagione ha totalizzato 24 presenze in Serie A.