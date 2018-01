Ancora una volta, la Sampdoria torna a posare gli occhi sul campionato ucraino e sullo Shakhtar Donetsk. Come era già successo con Fernando, l'obiettivo dei blucerchiati è un centrocampista brasiliano. Si tratta di Taison Barcellos Freda, ala offensiva sinistra che da sei anni veste la maglia della squadra di Prem'er-Liha.



Classe 1988, Taison da sei anni è uno dei pilastri della formazione allenata attualmente da Paulo Fonseca. In questo campionato ha collezionato 14 presenze nella massima divisione ucraina e ben 6 gettoni in Champions League, segnando due gol tra campionato e Coppa. Secondo Sky Sport si tratterebbe di un'idea in vista di giugno, quando la Samp sarà presumibilmente attesa da numerose operazioni in entrata e in uscita.