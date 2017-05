La Sampdoria valuta un nuovo colpo per l’attacco. Anche perché la partenza di Ante Budimir dovrebbe lasciare una casella vuota nello scacchiere offensivo doriano. La strada dei blucerchiati potrebbe però tornare ad incrociarsi - seppure per via indiretta - con quella del Crotone, dove oggi gioca Marcello Trotta.



Il centravanti classe 1992, in prestito alla squadra calabrese dal Sassuolo, a fine stagione rientrerà in Emilia Romagna e cercherà di guadagnarsi la riconferma in neroverde. Sembra però probabile che il Sassuolo lo lasci partire nuovamente, e in quest'ottica la Samp potrebbe cercare di inserirsi per l'ex Avellino. Nelle prossime settimane, secondo Sky Sport, la dirigenza blucerchiata proverà ad intensificare i contatti ma occhio anche al possibile inserimento del Bologna, altro club interessato al centravanti.