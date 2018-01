La Sampdoria sogna di riuscire a ripetere con altri giocatori l'operazione fatta con Torreira, che dal punto di vista sportivo ed economico rappresenta letteralmente un capolavoro. Quando a luglio 2015 i blucerchiati lo hanno acquistato dal Pescara, lasciandolo in prestito in Abruzzo per la stagione successiva, in pochissimi immaginavano quale sarebbe stato il ruolo del numero 34 da lì a due anni. Oggi il folletto uruguaiano è un capitale della Sampdoria, e garantirà una corposa plusvalenza. Per questo motivo gli uomini mercato di Corte Lambruschini studiano un profilo che possa ripercorrere le orme del regista: in quest'ottica va letto l'interesse per Miha Zajc dell'Empoli.



Si tratta di un centrocampista (all'occorrenza anche trequartista) classe 1994 che si sta mettendo in mostra in questo campionato di Serie B. Sino ad oggi, il giocatore sloveno ha disputato 21 partite, condite da 4 gol e 4 assist. Numeri sicuramente interessanti, che hanno risvegliato l'interesse doriano. Ecco perchè secondo Sampnews24.com gli uomini mercato blucerchiati starebbero meditando di acquistare il giocatore ora, lasciandolo poi in prestito a Empoli sino al termine del campionato.



Quella del prestito è una filosofia che la Sampdoria utilizzato già in altre circostanze (oltre che con Torreira, la politica è stata adottata anche con Capezzi e Verre), e l'eventuale trattativa potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti tra Samp e Empoli. Già in estate le società hanno concluso l'affare che ha portato Simic da Genova alla Toscana.