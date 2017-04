Mentre la Sampdoria e i suoi tifosi si cullavano nella sbornia di gioia del successo con l'Inter, la dirigenza blucerchiata era già al lavoro per preparare il futuro blucerchiato. Un futuro che passa inevitabilmente dal mercato, in particolare quello dei giovani, dove il Doria è già particolarmente attivo in modo da individuare per tempo i futuri Schick, Torreira e Skriniar.



I nomi sul taccuino della dirigenza doriana sono due in particolare: uno è quello di Borna Sosa, terzino croato classe 1998, l'altro è quello di Sebastian Driussi, centravanti argentino ventunenne. E ieri la Samp ha approfittato della sua presenza a Milano per iniziare a gettare le basi di una possibile trattativa. I vertici di Corte Lambruschini, rappresentati da Osti, Ferrero e Pecini, hanno incontrato prima gli agenti di Borna Sosa, e poi quelli di Driussi. L'entourage del calciatore di proprietà della Dinamo Zagabria secondo Sky Sport avrebbe fatto capire alla Samp che il club proprietario del cartellino al momento chiede circa 7 milioni di euro per il suo gioiellino. Ferrero, per il momento, non vorrebbe salire oltre i 4 milioni, inserendo magari nell'affare una percentuale del 20% sulla futura rivendita.



In seguito la triade doriana ha ricevuto anche i rappresentati di Sebastian Driussi, talento nato nel 1996 e di proprietà del River Plate che la Samp segue già da parecchio tempo (anche a gennaio i doriani avevano bussato alla porta degli argentini). Quello di Driussi è il nome caldo al momento per quanto riguarda l'attacco doriano.