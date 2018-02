L'Inter lo ha prenotato da tempo, ma le difficoltà economiche del club nerazzurro stanno aprendo scenari finora inaspettati per Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria lascerà Genova in estate anche in virtù di una necessità da parte del club blucerchiato di monetizzare la sua cessione. In fila per lui ci sono tanti club e secondo Goal.com a mettere in discussione la prelazione nerazzurra è il Napoli che sta lavorando alacremente per provare il sorpasso.