Un altro giocatore di casa Sampdoria finisce nel mirino delle società inglesi: anche se la prima stagione italiana di Dennis Praet non è stata esaltante, il centrocampista blucerchiato continua ad avere un mercato importante in Europa. Durante quest'estate già tre società hanno bussato alla porta di Corte Lambruschini: si tratta del Marsiglia, dello Spartak Mosca e ora anche del Newcastle.



Sarebbe in particolare Rafa Benitez a spingere per avere in Inghilterra l'ex trequartista dell'Anderlecht. Tanto è vero che secondo Il Secolo XIX i Magpies avrebbero offerto 12,8 milioni di sterline (circa 14 milioni di euro) alla Samp, e un contratto più ricco di quello attuale a Praet. Un'offerta allettante, che i blucerchiati hanno rifiutato dichiarando Praet incedibile sotto consiglio di Giampaolo, che non digerirebbe anche la sua cessione. E' probabile però che il Newcastle torni alla carica, mettendo sul piatto una proposta aumentata di un paio di milioni.