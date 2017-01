Il Torino vede progressivamente scemare le sue possibilità di trattenere Joe Hart al termine della stagione: troppo alto l'ingaggio del portiere del Manchester City, troppo fitta la concorrenza. Il club granata, per non farsi trovare impreparato, sta così sondando il terreno per le alternative. E una delle principali conduce a Genova, sponda Sampdoria. Si tratterebbe infatti di Emiliano Viviano.



L'interesse del Toro per l'estremo difensore blucerchiato è ormai di lunga data. Già in estate il portiere era stato sondato dalla dirigenza piemontese, spinta da Mihajlovic, che lo ha già allenato proprio alla Samp e lo stima. Viviano ha rinnovato il contratto con il Doria sino al 2021, e al momento è infortunato sin dalla partita di Pescara del 25 ottobre scorso. Secondo Tuttosport, per privarsene da Corte Lambruschini potrebbero chiedere circa 4-5 milioni.



L'alternativa, con cui potrebbe profilarsi una vera e propria corsa a due, conduce a Skorupski dell'Empoli ma di proprietà della Roma. I granata sembrano indirizzati a scegliere tra questi due profili il nuovo portiere del Torino. Ma bisognerà fare i conti con la Samp, che potrebbe non essere così convinta di lasciar partire il suo numero 2.