Sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Ricky Alvarez con la maglia della Sampdoria. Marco Giampaolo ha provato in ogni modo a recuperare e a rilanciare il trequartista argentino che però a Genova non è mai riuscito ad imporsi, nonostante qualche gol anche piuttosto importante: nella scorsa stagione Alvarez segnò alla Fiorentina e al Napoli nel 2-4 casalingo dell'ultima giornata, quest'anno ha messo la sua firma nel 2-0 rifilato al Milan. Troppo poco però per considerarsi una scommessa pienamente riuscita, ecco perchè dalle parti di Corte Lambruschini riflettono su una sua partenza a gennaio.



Il problema principale in questo momento è trovare una possibile collocazione, ed è questo l'aspetto su cui sta lavorando la dirigenza doriana. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica per Alvarez ci sono richieste dall'argentina, e in particolare dal Velez, società che lo ha lanciato nel mondo del calcio, ma l'elevato ingaggio del calciatore ex Inter potrebbe complicare l'eventuale operazione. Da qui a gennaio, la Samp e l'entourage di Alvarez cercheranno una soluzione, per non lasciare il calciatore 'prigioniero' del suo ingaggio e per consentire al Doria di sostituire il trequartista.