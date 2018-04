Laresta in ansia per il suo bomber: Duvan Zapata è uscito acciaccato dal match con la Lazio , e da Bogliasco filtra un po' di apprensione in merito alle condizioni del centravanti colombiano. Oltretutto, in questo momento l'attaccante ex Napoli è uno dei giocatori più determinanti tra le fila blucerchiate. Sono suoi i gol che hanno consentito alla squadra di Giampaolo di battere in trasferta l'Atalanta e il Bologna al Ferraris, e ben 4 delle ultime 7 reti doriane portano la sua firma.Ancora ieri però Zapata accusava molto. L'infortunio nella partita contro la Lazio sembrerebbe un problema muscolare, oggi il numero 91 doriano si sottoporrà ad esami approfonditi utili per valutare al meglio le sue condizioni. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, già adesso da Corte Lambruschini temono un suo stop in vista di Samp-Cagliari, ma la paura dei blucerchiati è che il guaio fisico costringa il giocatore a saltare altri match, magari la trasferta di Sassuolo e il complicatissimo impegno casalingo contro ilIn particolare quella contro la squadra di Sarri è una gara che Zapata aveva già praticamente saltato all'andata per infortunio (era sceso in campo 6 minuti nel finale) e a cui il giocatore tiene moltissimo.