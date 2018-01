Tempo di possibili addii in casa Sampdoria. Oltre a quelli di Djuricic e Dodò, c'è un terzo calciatore che dovrebbe salutare i blucerchiati a stretto giro di posta: si tratta di Ricky Alvarez, trequartista argentino arrivato al Doria nel gennaio 2016. In questa stagione, l'ex Inter è stato scavalcato nelle gerarchie di Giampaolo da Ramirez e da Caprari, e il suo agente si è attivato per individuare una nuova società intenzionata ad investire sul giocatore.



Nei prossimi giorni il procuratore Marcelo Simonian è atteso a Milano. Lì incontrerà la Sampdoria, e secondo Il Secolo XIX sottoporrà agli uomini mercato di Corte Lambruschini un paio di offerte. Su Alvarez si sarebbero mosse in maniera più decisa due società. In Argentina lo vuole il Racing Club di Avellaneda, per lui sta lavorando anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diego Milito. Alvarez però piace anche in Messico, al Cruz Azul. A quel punto, poi, bisognerà far coincidere la volontà del giocatore, e trovare un'intesa sul contratto e la durata del nuovo accordo.