Solo tre volte la Sampdoria ha battuto il Genoa in entrambi i derby, che questo sia l’anno buono per replicare dopo tanti anni? Questo derby della Lanterna potrebbe avere un sapore indimenticabile per i tifosi doriani. Qualora la Samp dovesse aggiudicarsi la vittoria, sarebbe la quarta volta in tutta la sua storia in cui vince entrambi i derby in una stagione. In passato è accaduto nel campionato 1946/1947, 1950/51 e nel 1959/1960. In realtà, anche la Serie B ha visto i blucerchiati superare il Genoa tra andata e ritorno, nella stagione 2002/2003. Quell’anno, la squadra guidata da Novellino si impose anche in Coppa Italia.



UNA VITTORIA PER LA STORIA - Il tecnico della Sampdoria Giampaolo, è ben consapevole dell’importanza data dalla sfida al Genoa, e nel post partita con il Pescara lo aveva ribadito: “Arriviamo al derby con una buona condizione fisica e mentale, dobbiamo sfruttare questa chance per passare alla storia”. In questa stagione, all’andata i blucerchiati hanno conquistato i 3 punti superando il Genoa per 2-1, con le reti di Muriel e l’autorete di Izzo, dopo il momentaneo pareggio di Rigoni. La gara di ritorno è in programma sabato 11 marzo al Marassi.