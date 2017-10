L'ennesimo record, l'ennesima statistica da stropicciarsi gli occhi. Lucas Torreira, a soli 21 anni, non è semplicemente il leader della Sampdoria targata Marco Giampaolo, bensì anche uno dei giocatori più apprezzati e intelligenti dell'intera Serie A. E mentre radiomercato ha già posto i riflettori sul regista classe 1996, Torreira continua a macinare chilometri in campo, continua a rubare palloni e a lottare contro tutti gli avversari, senza paura qualunque sia il suo antagonista.



A dimostrarlo c'è una statistica, che racconta come Torreira sia il giocatore in tutta la Serie A ad aver subito più falli. Sono ben 28, un'enormità considerando che Torreira, a differenza degli altri giocatori presenti in graduatoria, ha pure una partita di meno su cui contare. Tre li ha fatti il Benevento così come l'Udinese, sei Fiorentina e Milan, ben sette il Verona, mentre le squadre più corrette sono state l'Atalanta (due) e il Torino, che lo ha steso soltanto una volta. Come a dire che l'unico modo per strappare il pallone a quel folletto del centrocampo così tosto e determinato, si deve ricorrere per forza alle 'cattive'.



E' interessante notare come, nella classifica pubblicata da Il Secolo XIX, compaiano parecchi centrocampisti, che contendono agli attaccanti la palma dei giocatori più 'tartassati'. Dopo Torreira c'è Gomez, con 26 falli subiti, poi compaiono Hetemaj e Magnanelli (23), seguiti da Belotti a 22. Ma a guidare la speciale classifica, come detto, c'è solo Lucas Torreira. Che magari non sarà felicissimo dei calci e delle spinte prese, ma che ancora una volta dimostra quanto è importante per la Samp poter contare su un mastino del genere, che 'picchia' ma, soprattutto, imposta.