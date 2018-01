La Sampdoria mette gli occhi in casa del Bari. I biancorossi sono quarti in classifica in Serie B, a pari punti con l'Empoli terzo, e hanno obiettivi ambiziosi in vista della prossima stagione. Tra le fila della squadra allenata da Fabio Grosso si stanno mettendo in mostra vari calciatori, due in particolare: il terzino destro Djavan Anderson e l'esterno offensivo Cristian Galano.



Il difensore olandese classe 1995 era arrivato in sordina, ma a fine ottobre si è imposto improvvisamente come titolare della squadra pugliese giocando cinque partite dal primo minuto. Tanto è bastato, secondo i rumors che circolano a Bari, per risvegliare l'attenzione di varie società. Si è parlato di sguardi interessati di Inter, Porto e anche Siviglia, recentemente ci avrebbe provato il Benevento con la concorrenza della Fiorentina ma secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore il nome di Anderson sarebbe uscito nell'ambito dell'incontro andato in scena tra la Sampdoria e il Bari.



Nello stesso summit, i doriani avrebbero parlato anche di un altro profilo gradito. Sarebbe quello di Cristian Galano, 'il Robben di Puglia' come lo hanno soprannominato a Bari. Esterno offensivo, classe 1991, è lui il grande trascinatore dei biancorossi con 15 reti messe a segno in 17 presenze stagionali. A Galano aveva pensato anche il Bologna, quando pareva che Verdi dovesse trasferirsi al Napoli.