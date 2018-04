Sul finire del primo tempo, un'entrataccia di Castan su Fabio Quagliarella ha fatto tremare i tifosi della Sampdoria. L'attaccante blucerchiato si è accasciato a terra, il difensore brasiliano è stato ammonito, e il numero 27 doriano ha trascorso gli ultimi minuti della prima frazione zoppicando. Nella ripresa invece l'attaccante è tornato in campo, ma ha lasciato il terreno di gioco dopo neppure un minuto dal fischio di Abisso.



Quando è passato sotto la Sud, Quagliarella è stato accolto da applausi scroscianti, ma i sostenitori doriani erano piuttosto preoccupati anche dalla vistosa fasciatura sul ginocchio del bomber. Le prime sensazioni però sono positive. Secondo Sky Sport non si prospetta un lungo stop: il problema di Quagliarella dovrebbe essere legato soltanto ad una forte contusione all'altezza della rotula, Domani a Bogliasco alla ripresa degli allenamenti il capitano della Samp sarà sottoposto ad alcuni esami. Se la diagnosi venisse confermata, Quagliarella potrebbe tornare in campo già per Sassuolo-Samp.