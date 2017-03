Brutte notizie per la Sampdoria. Nel primo tempo della partita contro la Bolivia valevole per le qualificazioni mondiali, l'attaccante colombiano Luis Muriel è stato costretto a lasciare il campo quasi in lacrime per un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto è entrato Hector Quinones, all'esordio in nazionale maggiore. In campo altri cinque 'italiani': Cuadrado (Juventus), Carlos Sanchez (Fiorentina), Zapata e Bacca (Milan) oltre a Duvan Zapata (Udinese), entrato nella ripresa. La Colombia ha vinto 1-0 grazie a un gol di James Rodriguez, che ha ribadito in rete la respinta del portiere della Bolivia sul rigore calciato dallo stessi numero 10 del Real Madrid e procurato da Cuadrado. A questo punto, in attesa degli accertamenti del caso, è comunque a rischio la presenza di Muriel alla ripresa del campionato nella trasferta di lunedì 3 aprile a San Siro contro l'Inter.