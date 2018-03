Nel lunch match della 29esima giornata di Serie A, la Sampdoria ospita l'Inter a Marassi. Distanziate da otto punti (Inter 52, Sampdoria 44), le due squadre cercano punti fondamentali per le rispettive ambizioni europee. Per quanto riguarda i precedenti, in partite ufficiali sono 121, di cui 60 giocati in casa blucerchiata. Fra questi, il bilancio parla di 27 successi per l'Inter, 21 pareggi e 12 vittorie targate Sampdoria. Passando al conteggio dei gol, il totale è di 157, di cui 58 realizzati dai padroni di casa e 99 dagli ospiti. Ricco di gol fu il match d'andata, vinto per 3-2 dalla squadra di Luciano Spalletti, grazie alla rete di Skriniar e alla doppietta di Icardi, gol ai quali gli uomini di Marco Giampaolo replicarono neL finale con i gol di Kownacki e Quagliarella. A Genova, tutti in campo alle 12.30, arbitra Tagliavento.



