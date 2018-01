Nonostante un mercato di fatto chiuso in entrata e in uscita, la Sampdoria resta al lavoro per un colpo di prospettiva. Il nome caldo per i blucerchiati sembra essere quello di Dimitrios Kourbelis, mediano e all'occorrenza anche diefnsore centrale del Panathinaikos di cui è anche il capitano.



Classe 1993, greco, il giocatore da qualche tempo è entrato nel mirino doriano. Secondo Sampnews24.com ci sarebbero ottime possibilità per il Doria di chiudere oggi l'operazione, nell'ultima giornata utile per i trasferimenti.La trattativa tra la Samp e il club greco starebbe procedendo in maniera piuttosto spedita, anche se rimarrebbe ancora una piccola distanza tra le parti. Il 'Pana' chiede circa 2,5 milioni per il calciatore, cifra ritenuta leggermente alta da Corte Lambruschini.



Nelle ultime ore anche il PAOK Salonicco avrebbe cercato di inserirsi, ricevendo però il secco rifiuto da parte del calciatore. Kourbelis a quanto trapela vorrebbe soltanto la Serie A e in particolare la Sampdoria. Il giocatore dovrebbe rimanere in Grecia sino a giugno in prestito prima di arrivare definitivamente alla Samp.