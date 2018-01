Nella debacle di Benevento, l'unica nota lieta della Sampdoria è il terzo gol in campionato di Dawid Kownacki. In stagione, invece, sono 6 i centri dell'attaccante polacco, considerando anche la Coppa Italia. Un bottino rispettabile, considerando le 12 presenze complessive. Non sembrerebbe però uno score esaltante, se non si andassero a considerare i minuti giocati: 256 tra campionato e Coppa. Significa che Kownacki, sino ad oggi, ha realizzato una rete ogni 43 minuti. Di chance da titolare in campionato non ne ha avute, mentre nella Tim Cup è partito dal primo minuto soltanto contro il Pescara. Risultato: due gol e un assist.



In tutta la massima serie italiana, solamente Babacar ha fatto meglio da subentrante, mettendo a referto 3 reti. La firma di Kownacki a Benevento ha fatto anche ulteriormente rizzare le orecchie a Nawalka, C.T. della Polonia, che starebbe pensando anche al giovanissimo blucerchiato per completare il reparto offensivo ai Mondiali. Per Kownacki, capitano della sua Under 21, sarebbe un sogno. Recentemente stando a Il Secolo XIX un collaboratore di Nawalka avrebbe contattato la Samp, per far sapere al club di Corte Lambruschini che il suo giocatore viene seguito con attenzione dalla Polonia.



Ovviamente, anche il calciomercato lo ha notato. In Italia il Torino aveva provato a chiedere il centravanti alla Samp, quando l'allenatore era ancora Mihajlovic. Anche la Spal lo aveva chiesto in prestito, ma Kownacki ha mercato pure in Europa. La Samp è stata contattata anche dall'Espanyol in Liga e dall'Amburgo in Bundes. Ma i blucerchiati sembrano intenzionati a trattenerlo ad ogni costo, respingendo gli assalti così da farlo crescere a Genova.