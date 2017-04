Tanti temi di mercato in casa Sampdoria dopo la partita tra i blucerchiati e la Fiorentina, andata in scena domenica scorsa. Questo perchè in tribuna al Ferraris c'erano gli emissari - tra le altre - di Juventus e Inter, e pure qualche procuratore di quelli che assistono i gioiellini blucerchiati.



Uno in particolare ha attirato l'attenzione della stampa: si tratta di Karol Csonto, agente del difensore doriano Milan Skriniar. La crescita del centrale slovacco è stata impressionante, e in tanti gli hanno puntato gli occhi addosso. Skriniar piace in Premier, in Liga e in Bundes, e la Sampdoria gli ha offerto un prolungamento di contratto. Comprensivo ovviamente di ritocco verso l'alto per quanto riguarda lo stipendio.



L'attuale accordo, valido sino al 2020, prevede 165.000 euro netti a stagione per il calciatore. Csonto dovrà dare una risposta alla Sampdoria ma domenica stando a Il Secolo XIX ha parlato a lungo con Ribalta, capo scout della Juventus. Per il giocatore, che potrebbe essere entrato nell'orbita bianconera, la Samp chiede circa 15 milioni di euro.