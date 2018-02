La Sampdoria si presenta a San Siro con una conferma, quella di Nicola Murru: il terzino sinistro ha nuovamente vinto il ballottaggio con Strinic, e partirà titolare nel match contro il Milan. Il giocatore ex Cagliari nelle ultime uscite ha evidenziato una crescita piuttosto interessante, e Giampaolo sembra intenzionato a dare nuovamente fiducia al sardo.



A proposito di fiducia, ieri Giampaolo ha raccontato un aneddoto legato proprio a Murru: "Negli spogliatoio del Ferraris dopo la partita con la Roma l'ho chiamato" ha detto il tecnico a Il Secolo XIX. "E io non parlo mai con i giocatori a caldo. Gli ho rifatto vedere le immagini del gol di Dzeko e sono stato anche duro con lui. Però, la gara dopo all'Olimpico con la Roma gli ho dato la maglia da titolare. Questo per me è la fiducia che tocchi con mano, il resto sono chiacchiere". Il terzino lo ha ricambiato servendo l'assist per il gol di Zapata, e sfoderando una gran partita contro il Verona. La Sampdoria gongola, perchè in estate l'investimento per Murru - oltre 6 milioni più Cigarini - era stato molto ingente per le casse blucerchiate: vederlo fruttare senza svalutarsi per il Doria è fondamentale.