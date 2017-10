Gian Piero Gasperini ha accostato la partita con la Sampdoria a una sorta di 'spareggio per l'Europa'. E in effetti la gara tra i bergamaschi e i blucerchiati può rappresentare un punto di svolta importante per il campionato di entrambe le compagini. Per il Doria è fondamentale reagire dopo i quattro schiaffi rimediati a Udine, ecco perchè il pubblico genovese si stringe attorno alla sua squadra.



A chiamare a raccolta i tifosi sono stati anche gli Ultras Tito Cucchiaroni, uno dei gruppi più noti della Gradinata Sud. In vista del match di domenica, gli UTC hanno diramato un comunicato che invita i tifosi della Samp a riempire il Ferraris un'ora prima del fischio d'inizio della gara lo stadio, così da garantire alla formazione di Giampaolo una cornice di pubblico importante: "Abbiamo una richiesta da fare ai sampdoriani, in particolare a quelli che vengono in gradinata Sud: che la Sud sia già gremita al momento del riscaldamento della squadra. Dobbiamo trasmettere il calore della nostra gente ai giocatori!" si legge sul sito ufficiale ultrastito.com.



"Da inizio campionato spesso abbiamo visto la suqadra scaldarsi in una cornice desolante, tanti, troppi di noi entrano a ridosso della partita o addirittura a partita iniziata. E' un' abitudine da cambiare, il nostro ruolo è quello di rendere lo stadio caldo non solo nei 90 minuti ma anche prima! Approfittiamo di questa partita nel migliore orario per il calcio, la Domenica alle 15:00! Quindi vi chiediamo di prendere posto nella Sud dalle 14.00, in modo da spingere i ragazzi alla vittoria!"