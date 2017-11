A Genova gli estimatori di Lucas Torreira non si contano più. La principale paura dei tifosi blucerchiati è quella di perdere il centrocampista già a gennaio, anche perchè recentemente si è vociferato di un forte corteggiamento dell'Atletico Madrid per il regista uruguaiano. Un interesse concreto, tanto è vero che domenica in occasione di Sampdoria-Chievo al Ferraris era presente un emissario dei Colchoneros, con l'obiettivo di seguire da vicino la gara del numero 34.



Torreira ha fatto di tutto per mettersi in evidenza: la prestazione è stata maiuscola, condita da due reti, ma il giudizio dell'Atletico sarebbe stato solo parzialmente soddisfacente. Secondo Telenord l'osservatore avrebbe detto che l'ex Pescara "Non è male", ma che "ci sono dubbi sull'adattabilità al centrocampo a due". Un giudizio che potrebbe pesare in vista del prossimo mercato, quando Torreira sarà un sicuro protagonista.