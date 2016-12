Siviglia, Chelsea, Napoli, Lazio. E ora pure l'Atletico Madrid. Chissà quante altre squadre, da qui a gennaio, si aggiungeranno all'elenco di pretendenti per Luis Muriel, che al momento però sul suo cartellino ha scritto "Sampdoria". E sul contratto pure ha una clausola, con un importo in bella mostra: 28 milioni di euro, quello che serve per strapparlo a Corte Lambruschini.



In realtà, molto probabilmente Ferrero sembrerebbe disposto a scendere ad una cifra leggermente inferiore: 25-26 milioni per il colombiano e l'affare potrebbe andare in porto. La situazione di Muriel però al momento sembra essere ben diversa rispetto a quella vissuta ad esempio con Eder, non più tardi di un anno fa. L'attuale numero 9 blucerchiato a Genova si trova benissimo. E Muriel, così come il suo agente Lucci, non chiede espressamente di lasciare la Samp già a gennaio.



Con questa premessa assume anche contorni più definiti l'idea che si starebbe facendo strada nella mente dei dirigenti proprio dell'Atletico Madrid, l'ultima società in ordine di tempo ad essere accostata al calciatore. Le indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna raccontano della volontà dei Colchoneros di chiudere già in inverno l'operazione con la Samp. Così facendo la squadra madrilena si assicurerebbe il cartellino dell'attaccante, bruciando sul tempo la concorrenza, e 'approfitterebbe' della Samp per far maturare ulteriormente Muriel, lasciandolo in prestito a Genova sino a giugno.



Un'opzione da non scartare, insomma, considerando anche la vasta disponibilità economica dell'Atletico, capace di mettere sul piatto cifre considerevoli per convincere i piani alti di Corte Lambruschini.