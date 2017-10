Lucas Torreira sempre più al centro della Sampdoria e del mercato, anche se fa sorridere ipotizzare voci e rumors attorno al regista uruguaiano già a ottobre. Eppure, le sue prestazioni qualitativamente e quantitativamente non si discutono, anzi, hanno già attirato parecchi sguardi interessati. In particolare Roma, Inter, Siviglia e Atletico Madrid avrebbero iniziato a muoversi per il calciatore blucerchiato, che recentemente ha firmato un rinnovo con il club doriano sino al 2022.



In particolare è stato l'Atletico a interessarsi in maniera più decisa: secondo Il Secolo XIX alcuni osservatori spagnoli sono stati segnalati al Ferraris contro il Benevento e contro il Milan, e le recensioni non potevano ovviamente essere negative. Piuttosto sussiste qualche dubbio di natura tattica, se si pensa che Simeone utilizza il 4-4-2 mentre Torreira ha sempre giocato come regista in un centrocampo a tre. E non bisogna scordarsi poi che l'Atletico ha già un reparto piuttosto affollato, almeno per questa stagione.



Nonostante ciò, Torreira interessa molto ai Colchoneros. Sarebbe però un'operazione da imbastire a giugno. E' questo il senso dell'accordo che Bentancur, il potente procuratore di Torreira, ha trovato con i vertici di Corte Lambruschini al momento dell'intesa per il nuovo contratto. Contratto in cui è stata inserita anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che non sarà valida a gennaio bensì solo da giugno, e che potrebbe ingolosire parecchie società estere. I club spagnoli e inglesi dispongono della liquidità necessaria per pagare l'intero importo subito, mentre le società italiane - che tendono a rateizzare, come ha dimostrato la vicenda Schick - sono disposte anche a versare cifre più alte per poter versare la clausola in più soluzioni.