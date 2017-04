Sampdoria-Fiorentina era una partita decisamente appetibile per tutte le società cosiddette 'big' del campionato. Anche perchè i calciatori presenti tra le fila dei blucerchiati e dei viola interessano a parecchie squadre di prima fascia della Serie A.



Nella Fiorentina milita ovviamente Bernardeschi, per il Doria invece il nome più caldo è quello di Patrik Schick. Entrambi i giocatori sono stati accostati all'Inter, ma ieri al Ferraris secondo Tuttosport era presente un'altra società in tribuna.



Si tratterebbe della Juventus, che avrebbe inviato a Marassi il braccio destro di Marotta, Fabio Paratici. La Sampdoria sembra però intenzionata a trattenere l'attaccante ceco, almeno per la prossima stagione. In quest'ottica la dirigenza doriana ha iniziato le trattative con l'entourage del centravanti per adeguare il suo contratto, portando la clausola da 25 a 40 milioni di euro.