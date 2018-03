Appuntamento alle ore 15, al Mugnaini di Bogliasco: la Sampdoria riprenderà già oggi pomeriggio la marcia di avvicinamento al match di sabato con il Chievo. Quella odierna sarà una squadra molto rimaneggiata a causa dei tanti assenti per le nazionali, ma il tecnico Marco Giampaolo ritroverà in anticipo Linetty e Bereszynski, che sono rientrati già ieri dall'impegno con la Polonia perché acciaccati. Entrambi i giocatori sono comunque in forte dubbio per la partita contro i gialloblù.



Bereszynski era uscito infortunato dalla gara contro l'Inter. Più 'particolare' il problema di Linetty. Uno scontro di gioco nella prima amichevole con la Polonia lo ha costretto ad abbandonare il campo, a causa di una forte botta in volto. "Ha rimediato lividi sul naso e sull’occhio, ma eravamo molto più preoccupati per quest’ultimo" ha spiegato in conferenza stampa il medico della Polonia, Jacek Jaroszewski. "A un certo punto ha avuto un momento di cecità e abbiamo temuto che fosse un infortunio più grave. Fortunatamente, dagli esami effettuati appena dopo la partita, non abbiamo rilevato nessun danno, ma solo una contusione alla cornea. La prognosi è di pochi giorni" ha concluso il responsabile dello staff sanitario della Polonia.



Nei prossimi giorni alla spicciolata rientreranno anche tutti i nazionali. Giampaolo, per concedere un allenamento in più ai calciatori al rientro dagli impegni con le rispettive selezioni, ha fissato gli allenamenti al pomeriggio fino a mercoledì. I primi ad arrivare saranno Ramirez e Torreira, entrambi attesi domani sera a Genova è già da mercoledì al Mugnaini. Oltre ai due uruguaiani, alla seduta di mercoledì dovrebbero prendere parte anche Ferrari - arriverà in mattinata a Genova, e al pomeriggio sarà a disposizione di Giampaolo a Bogliasco - e probabilmente Zapata. Kownacki si allenerà giovedì mattina, mentre l'ultimo a tornare a Genova sarà Strinic, che rientrerà dagli Stati Uniti giovedì all'ora di pranzo. Il terzino croato lavorerà agli ordini del tecnico blucerchiato soltanto venerdì.