Sampdoria-Udinese è la partita giusta per ripartire dopo la battuta d'arresto di domenica sera contro il Milan. I blucerchiati si presentano all'incontro con una formazione che dovrebbe ricalcare in maniera quasi perfetta l'undici visto a San Siro. Anche se Giampaolo molto probabilmente ha in serbo una sorpresa per quanto riguarda l'attacco.



Nel 4-3-1-2 del tecnico doriano, davanti a Viviano si schiereranno il pilastro della difesa Silvestre affiancato da Ferrari, fresco di chiamata in Nazionale. A destra non ci sono dubbi, l'unico a disposizione è Bereszynski (Sala non è nemmeno convocato a causa di un problema fisico) mentre a sinistra Murru sembra aver vinto nuovamente il ballottaggio con Strinic. Dovrebbe essere il terzino ex Cagliari il prescelto per la corsia mancina. Confermato il terzetto di centrocampo con Torreira e Barreto affiancati da Linetty. Praet torna in panchina, ma secondo Giampaolo "è ancora un po' 'sporco' tecnicamente", difficile che il mister lo voglia rischiare già oggi.



BALLOTTAGGIO VINTO - La novità di formazione per la Samp sarà ovviamente in attacco. Alla fine, per Zapata non è arrivata nessuna sanzione disciplinare dopo che il centravanti aveva ignorato Caprari al momento della sostituzione contro il Milan. Giampaolo ha ribadito che "non esiste nessun caso Zapata", e che al giocatore non è stata comminata nessuna multa. Nonostante ciò però l'allenatore sembra intenzionato a farlo riposare, avendolo visto un po' stanco nelle ultime uscite. Ecco allora che Gianluca Caprari, un altro giocatore blucerchiato fresco di convocazione con l'Italia, sembra aver vinto definitivamente il ballottaggio in avanti: giocherà lui al fianco di Fabio Quagliarella. Il tandem di attaccanti sarà supportato da Gaston Ramirez, pienamente recuperato dopo che ad inizio settimana aveva svolto una seduta di lavoro differenziata.



ATTENZIONE AI GIALLI - Dopo l'Udinese, la Sampdoria è attesa da un altro impegno fondamentale in ottica Europa. La squadra di Ferrero farà visita all'Atalanta, e i giocatori di mister Giampaolo dovranno fare grande attenzione. Sono ben 5 i giocatori a rischio squalifica, e si tratta di elementi fondamentali per la formazione doriana. In diffida c'è tutto il centrocampo titolare: Barreto, Torreira e Linetty hanno ricevuto 4 gialli a testa, così come Bereszysnki e Ferrari. In caso di ammonizione, scatterà la squalifica.