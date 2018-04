Tra dubbi di formazione e incertezze, inizia a delinearsi la probabile formazione che mister Marco Giampaolo metterà in campo al cospetto della Juventus. Il tecnico della Sampdoria è stato piuttosto realista nel descrivere le possibilità di successo dei blucerchiati. Secondo Giampaolo servirà una coincidenza di tre fattori: un Doria "perfetto", una Juve "sotto choc" e pure "la giusta fortuna". La Samp, comunque crede all'impresa nonostante le numerose defezioni in difesa: al centro del reparto ci saranno come sempre Silvestre e Ferrari, mentre a destra Bereszynski è squalificato e comunque infortunato, il suo posto verrà preso da Jacopo Sala. A sinistra, il ballottaggio tra Regini e Strinic è stato vinto dal terzino italiano, mentre l'ex Napoli potrebbe partire dall'inizio contro il Bologna.



A centrocampo rientra Barreto. Lo ha confermato lo stesso Giampaolo in conferenza stampa: il paraguaiano "sta bene e giocherà", l'indiziato a lasciargli il posto è Linetty. In cabina di regia andrà ovviamente Torreira, con l'attesissimo Praet sul centrosinistra. Il trequartista sarà Gaston Ramirez: l'uruguaiano ha vinto il ballottaggio con Caprari (che potrebbe giocare contro il Bologna) e sarà lui il titolare alle spalle della coppia formata da Zapata e Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.