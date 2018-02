Scorrendo l'elenco dei convocati da parte della Sampdoria per la prestigiosa sfida con il Milan, si notano parecchi spunti interessanti. "C'è Strinic, il chiacchieratissimo terzino. Praet è ancora out, non ce la fa nemmeno Sala, ci sono i soliti due '99 Krapikas e Tessiore... un momento: e questo chi è?". Già, chi è questo Ercolano, alla prima chiamata con i 'grandi' della Sampdoria?



Emanuel Ercolano è un calciatore giovanissimo. Non fa nemmeno parte della Primavera blucerchiata, nè dell'U17. E' un difensore, o meglio, un terzino destro perno dell'Under 16 di mister Pastorino. Ha solo 15 anni: è nato il 15 ottobre 2002, nello stesso quartiere di Castellammare di Stabia da cui proviene anche un certo Fabio Quagliarella. Tra i due ci sono 20 anni di differenza, ma è probabile che il numero 27 blucerchiato prenda sotto la sua ala il giovanissimo conterraneo.



Il Secolo XIX aggiunge un interessante particolare su Ercolano: è stato portato alla Samp da Riccardo Pecini, un nome che a Genova è sinonimo di qualità. Il terzino dell'Under 16 è stato preferito al più 'esperto' Tomic, slovacco classe 1999 della Primavera blucerchiata. Ercolano diventerà così il più giovane giocatore ad essere convocato in Prima Squadra nella storia della Samp.