Uno dei nomi che la Sampdoria sta monitorando per quanto riguarda il mercato dei difensori è quello di Leo Lacroix, gigante del Saint Etienne che i blucerchiati starebbero seguendo così da consegnare un rinforzo al centro della difesa a mister Giampaolo.



La situazione del giocatore classe 1992 al momento non è delle più semplici: il club e il suo allenatore Oscar Garcia vorrebbero cederlo, e la Samp si era fatta avanti ingolosita anche dalla valutazione del calciatore (si parla di circa 5 milioni di euro per il suo cartellno). Ma la volontà dei biancoverdi cozza in maniera piuttosto decisa con le intenzioni del giocatore, che recentemente ha parlato del suo futuro in un'intervista rilasciata a But Football Club: "Ho letto tante cose sui giornali, anche che non rientrerei più nei programmi del mister. Per il momento però lui non mi ha detto nulla di particolare. Rimanere al Saint-Etienne? Certo. Sto bene qui. Non dipende da me, sono un professionista, però sarei felice di rimanere".



La Samp però non ha ancora abbandonato la pista Lacroix. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi, volti a portare il calciatore svizzero cresciuto nelle giovanili del Sion a Genova. Sono previsti ulteriori contatti, che potrebbero risultare decisivi in caso il Saint Etienne spingesse per un suo addio.